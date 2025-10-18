Ein illegales Autorennen auf dem Mittleren Ring in München hat am Freitagabend zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten auf der Schenkendorfstraße geführt.

Eine 57-Jährige, die an dem Rennen nicht beteiligt war, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr befreite sie, ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ein weiterer, am Rennen unbeteiligter Autofahrer im Alter von 39 Jahren wurde leicht verletzt. Insgesamt kollidierten drei Fahrzeuge.

Auslöser des Unfalls nahe dem Anfangs der A9 im Münchner Norden war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein illegales Rennen. Demnach lieferten sich zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in ihren Autos sowie ein drittes, bisher nicht identifiziertes Auto eine Wettfahrt.

Als der 19-Jährige dabei gegen 23.30 Uhr die Fahrspur wechselte, um den Älteren zu überholen, sei er mit dem Heck des Autos der 57-Jährigen kollidiert. Der Kleinwagen der Frau wurde in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort frontal mit dem Auto des 39-Jährigen zusammen.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die beiden jungen Männer aufgenommen. Sie bittet um Zeugenhinweise zum Ablauf des Unfalls.