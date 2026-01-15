Bei einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist am frühen Donnerstagabend eine erwachsene Person in München schwerst verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall im Bereich der Hansastraße 51 um kurz vor 17.30 Uhr.

Das Unfallopfer wurde dabei auf der Fahrbahn angefahren, der Unfallverursacher entfernte sich danach mitsamt seinem Pkw vom Ort des Geschehens. Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht und wird intensivmedizinisch betreut. Angaben zum Alter und Geschlecht des Unfallopfers können derzeit nicht gemacht werden, wie die Polizei mitteilte. Unklar ist bislang auch, um welches Auto-Modell es sich bei dem Unfallwagen handelt.

Die Polizei München bittet Zeugen, die gegen 17.30 Uhr im Bereich der Hansastraße eine Beobachtung gemacht haben, die zur Aufklärung des Unfallhergangs oder zur Identifikation des Unfallverursachers beiträgt, sich unter der Telefonnummer 089 2910 0 zu melden oder direkt an eine Polizeidienststelle zu wenden.