Ein Radfahrer ist an der Kreuzung Hirschauer Straße und Englischer Garten von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 83-jährige Mann wollte am Sonntagmittag die Straße überqueren und übersah den vorfahrtsberechtigten Bus, wie die Polizei mitteilte.

Er erlitt bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich eine Hirnblutung und eine Kopfplatzwunde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Busfahrer und Gäste des Busses blieben unverletzt. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro.