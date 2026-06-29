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PolizeiHirnblutung und Platzwunde: Linienbus erfasst Radfahrer am Englischen Garten

Fahrradfahrer und ein Bus der MVG auf der Querung durch den Englischen Garten. (Symbolfoto)
Fahrradfahrer und ein Bus der MVG auf der Querung durch den Englischen Garten. (Symbolfoto) Florian Peljak

Der 83-Jährige übersieht den Bus, als er eine Straße überqueren will. Beim Zusammenstoß wird er verletzt.

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Ein Radfahrer ist an der Kreuzung Hirschauer Straße und Englischer Garten von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 83-jährige Mann wollte am Sonntagmittag die Straße überqueren und übersah den vorfahrtsberechtigten Bus, wie die Polizei mitteilte.

Er erlitt bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich eine Hirnblutung und eine Kopfplatzwunde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Busfahrer und Gäste des Busses blieben unverletzt. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

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