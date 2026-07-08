Bei einem Unfall ist ein 14-jähriges Mädchen, das auf einem E-Scooter fuhr, am Dienstagmorgen in Neuhausen schwer verletzt worden.

Das Mädchen war gegen 7.35 Uhr auf dem Radweg der Schwere-Reiter-Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Mann mit einem VW auf der Dachauer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Schwere-Reiter-Straße musste er wegen Rotlicht anhalten.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er an. Das Mädchen auf dem Roller aber, das die Dachauer Straße überqueren wollte, missachtete das für sie geltende Rotlicht und kollidierte deshalb mit dem Auto. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Armbruch und diverse Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 14-Jährige zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.