Eine 34-jährige schwangere Frau ist am Dienstagvormittag in Moosach gegen einen Laternenmasten gefahren und hat offenbar leichte Verletzungen davongetragen. Laut Feuerwehr fuhr die Frau mit ihrer dreijährigen Tochter in einem Skoda Octavia auf der Dachauer Straße stadtauswärts und verlor auf Höhe der Ludwigsfelder Straße die Kontrolle über ihr Auto. Die Gründe dafür sind noch unbekannt.

Die Frau habe den Mittelstreifen überfahren, dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug berührt und sei zurück auf den Grünstreifen geschleudert worden. Dort sei sie gegen einen Laternenmast geprallt, der abknickte, so die Feuerwehr weiter.

Die Frau und ihre dreijährige Tochter seien anschließend zur genaueren Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht worden. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge gab es am Unfallort keine Hinweise auf schwere Verletzungen, die Frau sei ansprechbar gewesen.