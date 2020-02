Bei einem Experiment mit einem Chemiebaukasten hat sich ein 13-Jähriger am Samstagabend in Großhadern schwere Brandverletzungen zugezogen. Auch seine Eltern erlitten Verbrennungen. Aus unbekannter Ursache entstand im ersten Stock eines Einfamilienhauses an der Immastraße durch einen Versuch mit einem Chemiebaukasten ein Brand. Durch das Feuer entzündete sich die Kleidung des 13-Jährigen, er rannte die Treppen zum Erdgeschoss hinunter. Wie Polizei und Feuerwehr weiter melden, entkleideten die Eltern ihn sofort und zogen sich dabei Brandverletzungen an den Händen zu. Als die Feuerwehr anrückte, war der Brand bereits erloschen. Der Rettungsdienst versorgte die Eltern, während der Kindernotarzt sich um den schwer verletzten Jungen kümmerte. Sowohl die Eltern als auch der Jugendliche kamen zur weiteren Behandlung in Münchner Kliniken. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera den Bereich und entrauchten das Kinderzimmer. Den Brandschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro, die genaue Ursache wird noch ermittelt. Der 18-jährige Bruder, welcher ebenfalls im Gebäude war, blieb unverletzt und konnte zu Hause bleiben.