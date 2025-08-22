Bei einem Unfall in der Münchner Innenstadt hat ein 24-Jähriger größeren Schaden angerichtet – und hat nun außerdem ein Drogen-Verfahren vor sich. Der Münchner fuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr mit einem BMW M5, einem Leihwagen, auf der Leopoldstraße stadtauswärts. Kurz nach dem Siegestor kam er wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, fuhr über beide Fahrspuren der Gegenrichtung und prallte dort gegen ein geparktes Auto.