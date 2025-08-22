Zum Hauptinhalt springen

SchwabingKein Führerschein und unter Drogen: 24-Jähriger baut Unfall mit geliehenem BMW M5

Bei der Unfallaufnahme fällt der Polizei auf, dass der 24-Jährige wohl Cannabis konsumiert hat (Symbolbild).
Bei der Unfallaufnahme fällt der Polizei auf, dass der 24-Jährige wohl Cannabis konsumiert hat (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Ein 24-Jähriger verursacht einen Unfall auf der Leopoldstraße in Schwabing. Als die Polizei den Unfall aufnehmen will, werden die Beamten misstrauisch.

Bei einem Unfall in der Münchner Innenstadt hat ein 24-Jähriger größeren Schaden angerichtet – und hat nun außerdem ein Drogen-Verfahren vor sich. Der Münchner fuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr mit einem BMW M5, einem Leihwagen, auf der Leopoldstraße stadtauswärts. Kurz nach dem Siegestor kam er wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, fuhr über beide Fahrspuren der Gegenrichtung und prallte dort gegen ein geparktes Auto.

Der Polizei fiel bei der Unfallaufnahme auf, dass der Mann wohl Cannabis konsumiert hatte. Im Auto fanden sie einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe und Marihuana. Obendrein hatte der Fahrer keinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen zahlreicher Vergehen.

