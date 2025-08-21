Weil ein Autofahrer ein Rotlicht überfuhr, musste der Fahrer eines Linienbusses am Mittwochnachmittag stark bremsen. Eine Person im Bus wurde dabei verletzt. Der Fahrer des Busses der Linie 151 hatte gegen 14 Uhr am Laimer Bahnhof gehalten. Danach wollte er die Wendeschleife an der Landsberger Straße nutzen und stadteinwärts weiterfahren.

Als er jedoch in die Landsberger Straße einbiegen wollte, musste er eine Notbremsung hinlegen: Der Fahrer eines dunklen Pkws von unbekannter Marke hatte, von Pasing kommend, die rote Ampel überfahren und dem Bus die Vorfahrt genommen. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Durch die Bremsung stürzte eine 38-jährige Frau im Bus und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nun fahndet die Verkehrspolizei nach dem flüchtigen Autofahrer.