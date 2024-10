Bogenhausen:Pkw stößt mit Straßenbahn zusammen 

Ein Pkw ist am Freitagnachmittag an der Kreuzung Cosimastraße und Ruth-Drexel-Straße in Bogenhausen mit einer Trambahn der Linie 37 kollidiert. Die beiden Personen, die sich im Auto befanden, wurden leicht verletzt, waren jedoch nicht in dem beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Nach einer Versorgung vor Ort wurde eine der beiden zur weiteren Abklärung in die Klinik transportiert. In der Straßenbahn kam niemand zu Schaden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.