Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag in Bogenhausen eine Spur der Verwüstung hinterlassen und sieben Autos beschädigt: Der 32-Jährige war kurz nach Mitternacht stadtauswärts auf der Prinzregentenstraße unterwegs und hatte gerade den Mittleren Ring überquert, als er auf Höhe der Hausnummer 122 mit seinem Wagen zu weit nach rechts steuerte und zwei geparkte Autos streifte.

Anschließend knallte sein SUV frontal gegen ein drittes geparktes Auto, was eine Kettenreaktion auslöste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gerammte Wagen gegen vier weitere Fahrzeuge geschoben. Ein Zeuge wählte den Notruf, Polizei und Rettungsdienst waren flugs vor Ort. Der Unfallverursacher blieb laut Auskunft der Polizei unverletzt, allerdings bemerkten die Beamten bei der Unfallaufnahme alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei dem 32-Jährigen. Da er sich weigerte, einen Atemalkoholtest zu absolvieren, wurde er zur Blutentnahme gefahren. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden, den SUV des Verursachers eingerechnet, auf mehr als 60 000 Euro.