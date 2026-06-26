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Unfall in München200 Meter Trümmerfeld: Mann rast mit Tempo 178 in Tunnel

Die Polizei fand nach dem Unfall ein 200 Meter langes Trümmerfeld vor (Symbolfoto).
Die Polizei fand nach dem Unfall ein 200 Meter langes Trümmerfeld vor (Symbolfoto). Carsten Rehder/dpa

Der Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Den genauen Unfallhergang soll jetzt ein Gutachter klären.

Von Stephan Handel

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Ein Geschwindigkeitsunfall im Biedersteiner Tunnel war am frühen Freitagmorgen verantwortlich für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr auf dem Mittleren Ring.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim in einem Seat Leon gegen 2 Uhr früh auf dem Isarring von Bogenhausen Richtung Schwabing – mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit: Im Richard-Strauss-Tunnel wurde er mit 178 Kilometern pro Stunde gemessen.

Kurz vor der Einfahrt in den Biedersteiner Tunnel geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn – ob er wegen des hohen Tempos die langgezogene Rechtskurve nicht erwischte oder absichtlich über den Fahrbahnteiler fuhr, ist noch unklar. Zunächst jedoch fuhr er einen Lichtmast um. Herumfliegende Teile trafen einen Honda, dessen Fahrer jedoch unverletzt blieb. Schließlich fuhr der Seat im Inneren der Tunnelröhre in voller Geschwindigkeit gegen die Tunnelwand. Er schlitterte noch gut 150 Meter weiter, das Trümmerfeld war gut 200 Meter lang. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Bei der Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt, unter anderem durch ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Unfallaufnahme und Reinigung des Unfallortes nahmen mehr als fünf Stunden in Anspruch. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

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