Ein Zimmermann ist am Montag in München von einem Fertigbauteil getroffen und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf einer Baustelle in der Schwere-Reiter-Straße, wie die Feuerwehr München am Dienstag mitteilte.

Dem Bericht zufolge war der 40-Jährige gerade damit beschäftigt, Fertigbauteile im ersten Stock eines Neubaus aufzustellen, als eines der schweren Bauteile umstürzte und den Mann unter sich begrub. Seine Kollegen eilten dem Verunglückten umgehend zu Hilfe und riefen die Feuerwehr. Diese unterstützte den ebenfalls hinzugerufenen Notarzt sowie die Rettungswagenbesatzung bei der Erstversorgung des Schwerverletzten.

Der Zimmerer wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht, doch seine Verletzungen waren so gravierend, dass bei Ankunft in der Klinik nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Das Fachkommissariat München hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.