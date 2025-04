Ein kleiner Kettenbagger ist in Berg am Laim durch ein Garagendach gebrochen, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer sei dabei schwer verletzt worden. Demnach habe sich der 48-jährige Mann am Freitagnachmittag auf einem Gelände an der Ecke St.-Veit- und Truderinger Straße mit dem Minibagger auf Garagen befunden, die abgerissen werden sollen.