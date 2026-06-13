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OberbayernDreiköpfige Familie aus München stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Auf der B12 ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen, drei Menschen starben. (Symbolbild).
Auf der B12 ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen, drei Menschen starben. (Symbolbild). Stefan Puchner/dpa

Am frühen Samstagmorgen kollidiert auf der B12 im Landkreis Altötting ein Auto mit einem Sattelzug. Die Insassen des Pkw – Vater, Mutter und Kind – sterben, der Fahrer des Sattelzugs erleidet einen Schock.

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Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist in Oberbayern eine dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Bei den drei Toten im Alter von 46, 44 und zwei Jahren handele es sich um Vater, Mutter und deren Kleinkind, sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Die in München lebende Familie war auf dem Weg dorthin, sagte er der SZ.

Der Unfall hatte sich am frühen Morgen gegen 5:15 Uhr auf der Bundesstraße 12 zwischen Stammham und Marktl im Landkreis Altötting ereignet, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs habe bei dem Unfall einen Schock erlitten, sei jedoch nicht verletzt worden.

Am Morgen hatte die Polizei noch von einem Unfall mit mehreren Verletzten berichtet. Die B12 blieb über Stunden gesperrt, sie wurde erst gegen Mittag wieder freigegeben.

Laut dem Polizeisprecher wird der Unfallhergang nun von einem Gutachter untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Familie mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie der Sprecher der SZ sagte.

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