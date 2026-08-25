Eine 81 Jahre alte Münchnerin hat am Montagmorgen beim Abbiegen mit ihrem Auto offensichtlich eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Fußgängerin, eine ebenfalls in München wohnende 21-Jährige, erlitt bei dem Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde und Prellungen; sie musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 81-Jährige um kurz nach 9 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Schleißheimer Straße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Frankfurter Ring nach links auf diesen abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte die 21-Jährige den Frankfurter Ring in Richtung stadtauswärts. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.