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MilbertshofenSeniorin übersieht Fußgängerin und fährt sie an

Die Verkehrspolizei will den Unfallhergang prüfen (Symbolfoto).
Die Verkehrspolizei will den Unfallhergang prüfen (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Opfer erleidet eine Kopfwunde und muss im Krankenhaus behandelt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt.

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Eine 81 Jahre alte Münchnerin hat am Montagmorgen beim Abbiegen mit ihrem Auto offensichtlich eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Fußgängerin, eine ebenfalls in München wohnende 21-Jährige, erlitt bei dem Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde und Prellungen; sie musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 81-Jährige um kurz nach 9 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Schleißheimer Straße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Frankfurter Ring nach links auf diesen abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte die 21-Jährige den Frankfurter Ring in Richtung stadtauswärts. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

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