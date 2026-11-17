Am Dienstagmorgen ist ein 76-jähriger Fußgänger in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam es auf der nassen Fahrbahn zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. Der Mann erlitt eine Wirbelsäulenfraktur und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt in Lebensgefahr.