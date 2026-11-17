Am Dienstagmorgen ist ein 76-jähriger Fußgänger in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam es auf der nassen Fahrbahn zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. Der Mann erlitt eine Wirbelsäulenfraktur und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt in Lebensgefahr.
Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter die Unfallstelle untersuchen solle, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Das Auto des 33-jährigen Fahrers stellten die Beamten als Beweismittel sicher. Weitere Ermittlungen übernimmt die Verkehrspolizei München.