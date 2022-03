Unfall in München

Eine Schneise der Verwüstung hat ein Unfall in München hinterlassen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte in der Nacht rund zwei Stunden damit beschäftigt, kaputte Laternen, Straßenschilder und Schranken von der Straße zu entfernen.

Ein Auto hatte sich aus bisher unklaren Gründen überschlagen und war vor einem Tunnel auf dem Dach liegen geblieben. Der Wagen habe "im Flug diverse Bauteile mitgenommen", so ein Sprecher der Feuerwehr. Die beiden Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen und wurden vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt.