Zum Hauptinhalt springen

Tödlicher UnfallWaghalsiges Manöver auf A99 kostet Motorradfahrer das Leben

Ein Mann stirbt bei einem Unfall auf der A99 (Symbolbild).
Ein Mann stirbt bei einem Unfall auf der A99 (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Auf der Münchner Stadtautobahn ist der 25-Jährige zu schnell und nur in Jogginghose unterwegs. Er stürzt – mit schlimmen Folgen.

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 99 bei München tödlich verunglückt. Auf Höhe der Anschlussstelle Germering-Nord stürzte der 25-Jährige am Sonntagabend und geriet unter eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei hatten Augenzeugen bereits im Aubinger Tunnel von einer riskanten Fahrweise des Mannes berichtet. Kurz vor Germering-Nord habe der Motorradfahrer dann mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen überholt und in einer Kurve die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Yamaha-Motorrad verloren.

Ersthelfer hatten noch vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst versucht, den Mann zu reanimieren. Er starb aber noch am Unfallort. Eine Obduktion wurde angeordnet. Als Grund für seine schweren Verletzungen führte die Polizei auch an, dass er mit Jogginghose und ohne richtige Schutzjacke unterwegs gewesen sei.

© SZ/dpa/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

MeinungVorbild für künftige Wahlen?
:Welche Lehren sich aus dem Münchner Olympia-Entscheid ziehen lassen

SZ PlusVon Heiner Effern
Portrait undefined Heiner Effern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite