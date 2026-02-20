Zum Hauptinhalt springen

Glatte FahrbahnAuto rutscht unter Laster – Familie schwer verletzt

An der A99 kam es zu einem Unfall, bei der eine dreiköpfige Familie schwer verletzt wurde (Symbolbild).
An der A99 kam es zu einem Unfall, bei der eine dreiköpfige Familie schwer verletzt wurde (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Als der Fahrer von der Autobahn auf einen Parkplatz bei München fährt, verliert er die Kontrolle über den Pkw – und stößt mit einem Lkw zusammen.

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 99 bei München ist ein Auto auf glatter Fahrbahn gegen einen stehenden Sattelzug geprallt. Die dreiköpfige Familie im Auto wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der 51-jährige Fahrer am Donnerstagabend bei Aschheim (Landkreis München) von der Autobahn auf einen Parkplatz abfahren, kam auf der winterlichen Fahrbahn nach links ab und stieß gegen den geparkten Lastwagen. Sein Fahrzeug wurde teilweise unter den Auflieger des Sattelzugs geschoben.

Der Fahrer, seine 47-jährige Ehefrau und die zehn Jahre alte Tochter kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Verkehrswende in München
:Straße für zehn Millionen Euro umgebaut – und die Radfahrer einfach vergessen

Weil ihnen die Fahrbahn immer noch zu gefährlich erscheint, weichen viele Radler auf den Gehweg aus. Ein Streckenabschnitt im Münchner Osten zeigt, wie um die Stadt von morgen gerungen wird – und was dabei schiefgehen kann.

Von Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite