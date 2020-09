Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä geht es nach seinem schweren Verkehrsunfall am Freitag wieder besser. Der 64-Jährige sei bei dem Zusammenstoß mit vier Autos auf der A 94 in der Nacht zu Freitag nur leicht verletzt worden und habe das Krankenhaus am Samstag wieder verlassen können, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Dienstag mit. Derzeit befinde sich Andrä in einem länger geplanten Urlaub.

Der Polizeipräsident war am Freitag kurz nach Mitternacht auf der A 94 in Richtung Passau unterwegs, als ein 21-Jähriger direkt vor ihm auf einen anderen Wagen auffuhr. Der Audi Q 3 des 21-Jährigen überschlug sich und landete vor Andrä auf der linken Spur. Andrä konnte nicht mehr ausweichen, ein weiteres Auto fuhr auf seinen Opel auf. Ende Oktober geht Andrä in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Thomas Hampel, der derzeit das Landesamt für Asyl leitet.