Die Polizei hat am Montag einen 32-jährigen Münchner festgenommen, weil er mehrere Autounfälle verursacht hat, von den Unfallorten jeweils geflüchtet ist und sich schließlich seiner Festnahme widersetzt hat.

Der Mann fuhr mit seinem Toyota zunächst gegen 18.30 Uhr auf der Donnersbergerbrücke Richtung Schwanthalerhöhe. Dabei touchierte er – mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – einen VW. Danach bog er trotz Rotlichts in die Landsberger Straße stadteinwärts ab.

Gegen 19.30 Uhr tauchte der Mann in der Arnulfstraße auf. Er streifte ein Auto und fuhr anschließend auf einen Audi und einen Smart auf. Auch hier flüchtete er. Danach musste ihm an der Birkerstraße ein 80-jähriger Fußgänger ausweichen. Der Mann stürzte dabei und verletzte sich leicht. Anschließend kollidierte der Fahrer mit einem Opel und schob diesen auf einen Škoda. Nun waren die ersten Polizeistreifen eingetroffen; nach mehreren weiteren Verkehrsverstößen konnten sie den Mann an der Landshuter Allee/Nymphenburger Straße stellen.

Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte vier Polizeibeamte leicht. Der Mann war offensichtlich betrunken, ihm wurde Blut entnommen, bevor er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums kam. Am Dienstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der gesamte von ihm angerichtete Schaden beträgt mehrere 10 000 Euro.