Es fängt alles recht harmlos an. Mit Filmszenen, in denen Menschen Schallplatten auflegen. Begleitet von einer beschwingten Musik. Bald darauf folgen Straßenszenen. Man sieht Menschen in Cafés, in Trams und Kutschen, Menschen beim Friseur, beim Sticken, Bügeln, Murmelspielen, Tanzen, Küssen. Dann tauchen erstmals KZ-Häftlinge auf, man bekommt Judensterne, KZ-Häftlingsnummern zu Gesicht. Und die Ikonografie des Holocausts, die Michal Kosakowski in seinem Kompilationsfilm „Holofiction“ ausbreitet, wird immer eindeutiger. Die Bilder dafür stammen aus unzähligen Spielfilmen und Serien von 1938 bis 2024, die allesamt den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verhandeln.

Zu sehen ist „Holofiction“ unter Anwesenheit des aus Polen stammenden, in Berlin lebenden Regisseurs beim Underdox Filmfestival für Dokument und Experiment, das von 8. bis 14. Oktober in München läuft.

„Holofiction“ von Michal Kosakowski. Foto: Michal Kosakowski/Underdox Filmfestival 2026

Er ist einer von mehreren Filmen zum Thema „Erinnern“, das den Schwerpunkt der 21. Ausgabe von Underdox bildet. Der Anstoß dafür war ein sehr persönlicher. Nämlich die schmerzhafte Erfahrung der Festivalmacher, „mitzuerleben, wie Erinnerung aus dem Gedächtnis geliebter Menschen verschwindet“, wie es im Festival-Katalog heißt. Das Erinnern wird dabei als „aktiver Prozess“ verstanden, der „stets aufs Neue vollzogen werden“ muss, „um lebendig zu sein“. Was in den im Filmmuseum, Werkstattkino und Theatiner gezeigten Filmen auf verschiedenste Weise passiert.

Was noch einmal „Holofiction“ angeht: Da liegt die These zugrunde, dass keine andere Zeit so oft in Spielfilmen dargestellt wurde wie die zwischen 1933 und 1945. Und dass deren Bilder unsere Erinnerung daran entscheidend prägen.

Welche Filme Berühmtheiten wie Franz Kafka, Charlie Chaplin, John F. Kennedy oder Kurt Cobain als allerletzte gesehen haben und was das möglicherweise bedeutet, diese Frage stellt Stanley Schtinter in seinem Filmessay „Last Movies“. Der britische Regisseur macht das sehr frei, assoziativ und durchaus spekulativ, aber gerade dadurch auch höchst anregend.

Auch Filme aus München werden gezeigt

Von einer russischen Lehrerin, die von einer Schülerin denunziert wurde, weil sie den Ukrainekrieg kritisiert hat, handelt der bei Dok Leipzig mit der Goldenen Taube ausgezeichnete Film „Active Vocabulary“. Die inzwischen in Berlin lebende Lehrerin stellt im Film mit einer Schulklasse ihren eigenen Fall nach, um Fragen zu klären wie: Welche Folgen haben Verrat und Zensur für eine Gesellschaft?

Was den Länderschwerpunkt angeht: Der gilt diesmal der Queer Brazilian Avantgarde. Das heißt den Filmemachern Bernardo Zanotta und Vivian Ostrowsky. Von Zanotta ist „The Cannibal Trilogy“ zu sehen. Darin geht es unter anderem um den Kannibalen von Rothenburg und Montaigne. In drei verspielten Low-Budget-Kammerstücken, gespickt mit Zitaten aus Theater, Literatur und Philosophie.

„Insieme insieme“ von Bernardo Zanotta. Foto: Bernardo Zanotta/Underdox Filmfestival 2026

Bei der „Opening Night“ am 8. Oktober um 19 Uhr im Filmmuseum läuft mit „Insieme insieme“ ein weiterer Kurzfilm von Zanotta, in dem ein mysteriöses Trio während eines Italien-Urlaubs einen ahnungslosen Touristen gefangen nimmt. Außerdem wird „Everything Else Is Noise“ des Mexikaners Nicolás Pereda gezeigt. Hier treffen drei Komponistinnen und Cello-Spielerinnen in einer Wohnung aufeinander, in der eine davon interviewt werden soll. Woraus sich eine heitere, feministische Persiflage auf das Promi-Interview und die klassische Musikwelt entspinnt.

Was gibt es noch bei Underdox? Norbert Pfaffenbichler hat in „ADGIN PRRX“ den Rennsportfilm-Klassiker „Grand Prix“ neu zusammengesetzt. Kevin B. Lee spürt in seiner Desktop-Documentary „Afterlives“ den Spuren extremistischer Propaganda nach. Und in der Kurzfilmrolle „Munich Orbital“ sind Filme aus München zu sehen. Darunter erstmals auch eigene Werke der Festivalmacher sowie ein Kurzfilm von Okin Cznupolowsky. Der Musiker, Komponist, Cartoonist und Filmemacher starb 2026 mit nur 41 Jahren. Ein schräger Solitär mit eigensinnigem Humor und jahrelanger Stammgast bei Underdox, das mit seinem Fokus auf filmische Zwischenformen seit 20 Jahren in der hiesigen Kinolandschaft ebenfalls einzigartig ist.

21. Underdox Filmfestival, 8. bis 14. Oktober, München, verschiedene Orte, weitere Infos unter underdox-festival.de