26. Juni 2019, 18:43 Uhr München und die Nackerten Als gäb's keine wichtigeren Themen

Wohnungsnot, Armut - darum sollte sich die Stadt kümmern

"Blanke Empörung" vom 26. Juni:

Aha: Jetzt wissen wir es! Das große Problem Münchens ist nicht die Wohnungsnot, sind nicht die überteuerten Mieten, nicht die Obdachlosen, nicht die Kinder- und Altersarmut, nicht der Pflegenotstand und nicht die Klimaveränderung. Das große Problem sind ein paar Frauen, die an der Isar oben ohne liegen, an Stellen, wo es die Bürokratie nicht zulässt. Dazu braucht es eine vom Steuerzahler finanzierte sogennannte Security und schließlich einen großen Polizeieinsatz! Diese Herrschaften haben dann natürlich nicht die Zeit, sich um solche Randprobleme zu kümmern wie etwa die verheerende Umweltsituation in den Isarauen infolge des Grillterrors. Und ich kann beruhigt mit meinem einige Monate alten Enkel dort spazieren gehen: Er wird zwar jede Menge Müll, weggeworfene Flaschen, Glasscherben etcetera sehen, aber keinen nackten Busen! Gott sei Dank! Heinrich Maul, München