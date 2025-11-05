Zielen, werfen, treffen, fangen – Fliegenfischen ist Kunst, aber auch eine Möglichkeit, für ein paar Stunden alles um einen herum zu vergessen. Ein Vormittag mit einem Isarfischer mitten im Fluss.

Erholen und umbringen, geht das zusammen? Entspannen und jagen, sich aus dem Alltag herausnehmen und am Ende Fische ausnehmen. Also im Grunde: das Leben genießen und dabei töten. Wer den Fliegenfischer Wolfgang Schwiers bei einem seiner Ausflüge in die Isar begleitet, bekommt eine ziemlich klare Antwort auf diese Frage. Und lernt nebenbei auch noch viel über die Bewohner des Münchner Flusses, den richtigen Rhythmus beim Auswerfen der Angelrute und warum Fliegenfischen lebensgefährlich sein kann.