Zum Hauptinhalt springen

Angeln und UmweltschutzIsarfischer: In der Stadt der Natur ganz nah

Lesezeit: 7 Min.

Wolfgang Schwiers beim Fliegenfischen in der Isar.
Wolfgang Schwiers beim Fliegenfischen in der Isar. (Foto: Florian Peljak)

Zielen, werfen, treffen, fangen – Fliegenfischen ist Kunst, aber auch eine Möglichkeit, für ein paar Stunden alles um einen herum zu vergessen. Ein Vormittag mit einem Isarfischer mitten im Fluss.

Von Philipp Crone

Erholen und umbringen, geht das zusammen? Entspannen und jagen, sich aus dem Alltag herausnehmen und am Ende Fische ausnehmen. Also im Grunde: das Leben genießen und dabei töten. Wer den Fliegenfischer Wolfgang Schwiers bei einem seiner Ausflüge in die Isar begleitet, bekommt eine ziemlich klare Antwort auf diese Frage. Und lernt nebenbei auch noch viel über die Bewohner des Münchner Flusses, den richtigen Rhythmus beim Auswerfen der Angelrute und warum Fliegenfischen lebensgefährlich sein kann.

Zur SZ-Startseite

Schule für geflüchtete Jugendliche
:„Wir brauchen diese Talente“

Seit 25 Jahren unterstützt die Münchner Schlau-Schule geflüchtete Jugendliche auf ihrem Weg zu Abschlüssen und in die Arbeitswelt. Ihr Konzept ist einzigartig. Ihr Erfolg auch. Und andernorts fragen sich viele: Wie macht Schulleiter Michael Stenger das?

SZ PlusVon Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite