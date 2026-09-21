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StadtpolitikMünchens Umweltreferentin hört überraschend auf

Umweltreferentin Christine Kugler trat ihr Amt im Januar 2021 an.
Umweltreferentin Christine Kugler trat ihr Amt im Januar 2021 an.
Foto: Stephan Rumpf

Die parteilose Christine Kugler gibt ihr Amt, das dem einer Stadtministerin gleichkommt, vorzeitig auf. Nun ist die Nachfolge zu klären.

Von Heiner Effern

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Die Stadt München muss sich eine neue Referentin für Klima- und Umweltschutz suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Christine Kugler (parteilos) wird die Position am 31. Oktober 2026 vorzeitig aufgeben, teilt die Stadt mit. Eigentlich ist sie bis Januar 2027 gewählt, sie hatte die Stelle am 15. Januar 2021 angetreten. Ihr Abschied kommt nach außen hin überraschend.

Warum Kugler vorzeitig aus dem Amt ausscheidet und damit auch für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Referentin äußerte sich dazu neutral. „Mit Oberbürgermeister Krause habe ich mich deshalb darauf verständigt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für neue persönliche Herausforderungen und die Übergabe eines gut etablierten Referates ist“, erklärte sie schriftlich.

Die 55-Jährige studierte Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz, später folgte berufsbegleitend der Studiengang „Nachhaltige Entwicklung“ in Bern. Im Jahr 2021 wechselte die damalige Bäderchefin von den Stadtwerken München in die Stadtverwaltung.

Kugler hatte sie einen klaren Auftrag: Sie sollte ein neues Haus für den Umweltschutz aufbauen. Davor war dieser in einem gemeinsamen Referat mit dem Fachbereich Gesundheit organisiert. Zu den großen Projekten gehörte die Erstellung des 2024 vom Stadtrat beschlossenen Wärmeplans, in dem festgehalten wird, wie die Münchnerinnen und Münchner künftig ohne das Verbrennen fossiler Energieträger heizen können.

In der Erklärung der Stadt dankte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) für die geleistete Arbeit: „Christine Kugler hat mit großem persönlichen Einsatz ein neues Referat aufgebaut und zentrale Zukunftsthemen dauerhaft in den Entscheidungsprozessen der Stadt verankert.“

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