Im April hatten der Oberbürgermeister und die Klimareferentin dazu aufgerufen, sich um die Umwelt- und Klimaschutzpreise der Stadt zu bewerben. „Ich freue mich darauf, spannende und innovative Ideen und Projekte von Bürger*innen zu sehen“, wurde OB Dieter Reiter in einer Mitteilung zitiert. „Deshalb: Machen Sie mit!“ 20 Bewerbungen seien daraufhin eingegangen, heißt es aus dem Klimareferat. Am 5. November hätte die Preisverleihung im Alten Rathaus stattfinden sollen, kurz zuvor wurde sie abgesagt – um Geld zu sparen. 20 000 Euro sollten an die Preisträger ausgezahlt werden.