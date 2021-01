Wenn die Tagesausflügler aus München kommen, beginnt im Voralpenland oft das Gedränge, wie hier am Spitzingsee in dieser Woche.

Von Isabel Bernstein

Kaum war publik geworden, dass für Corona-Hotspots in Deutschland künftig ein Bewegungsradius von 15 Kilometern gelten wird, gingen am Dienstag die Diskussionen im Oberland los. Man konnte sie zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Tegernseer Stimme mitlesen. "Richtig so, die Tagesausflüger schaden uns nur!", schrieb da ein Leser. Eine Frau machte ihrem Ärger Luft: "Wir haben es einfach satt, am Wochenende unsere Heimat den Ausflüglern zu überlassen, die sich sprichwörtlich wie die Axt im Wald benehmen."