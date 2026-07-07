Die neue Stadtregierung hält die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnraum für so wichtig, dass sie trotz Haushaltskrise Mittel freimacht. Allerdings lassen sich die erwünschten Wohnungen nicht überall realisieren.

Aus leerstehenden Büros sollen Wohnungen werden, und zwar in großem Stil. Das war eines der zentralen Wahlkampfversprechen des grünen OB-Kandidaten Dominik Krause. Auch eine Zahl hat er dazu genannt. Die mehr als eine Million Quadratmeter Büroleerstand „könnte man in mindestens 10 000 Wohnungen umbauen“, sagte Krause im Februar, „auch wenn das baurechtlich nicht ganz einfach ist“.