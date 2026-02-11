Was hätte wohl der große, magere Karl Valentin aus diesem Stoff gemacht? Die Nachricht klingt erstmal bonfortionös: Die Stadtverwaltung hat neue Ideen für den Umbau des Valentin-Karlstadt-Musäums! Und sämtliche Stadträte des Bau- und des Kulturausschusses stimmen diesen einhellig zu! Nur wer schon ein wenig länger in München lebt, dem treten bei dieser vom Rathaus ausgehenden frohen Botschaft die Schweißperlen auf die Stirn: Das Valentin-Karlstadt-Musäum ist bereits wegen eines Umbaus geschlossen. Und dies schon seit Oktober 2024.