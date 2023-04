Von Emiliia Dieniezhna

Eigentlich sollte der vorige Freitag ein ganz normaler Freitag sein. Ein Tag vor den Ferien, gut. Aber ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Doch dann wurde der Tag, oder besser der Abend, zu einem sehr besonderen Abend, an den ich mich lange erinnern werde. Ich bin ins Kulturzentrum Gorod gegangen, wo die ukrainische Gemeinde zur traditionellen Zusammenkunft, dem Vechornytsi, eingeladen hat. In der Ukraine dienten diese Treffen dem Zeitvertreib junger Menschen. Man saß beisammen, aß gemeinsam, tanzte und sang. Manchmal arbeitete man hier auch gemeinsam, je nachdem, zu welchem Zweck ein Vechornytsi veranstaltet wurde und in welchem Landesteil es stattfand.

Am Freitag wurde zum Oster-Vechornytsi eingeladen. Obwohl viele Ukrainer Ostern erst eine Woche später feiern als hierzulande, ist es nie zu früh, die festliche Stimmung zu verbreiten. Als ich den Saal betrat, fühlte ich sofort diese wohltuende Atmosphäre. Der Raum war österlich dekoriert, die Gäste trugen unsere traditionelle Kleidung, es gab ukrainische Handarbeiten und natürlich leckeres Essen. Das Wichtigste waren aber die Menschen. Es war toll, alte Freunde zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen.

Ann, meine Freundin aus der Ukraine, die schon lange in München lebt, habe ich zu diesem Vechornytsi eingeladen. Ann ist Amerikanerin, die viele Jahre in der Ukraine gearbeitet hat. Seit Beginn des Krieges lebt sie hier, sie vermisst die Ukraine aber mindestens genauso stark wie ich. Als sie hörte, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Stück ukrainischer Kultur zu erleben, war sie natürlich sofort dabei.

Detailansicht öffnen Emiliia Dieniezhna beim Osterfest der ukrainischen Gemeinde inmitten typischer Osterdekoration. (Foto: privat)

Wir haben an diesem Abend viel über mein Land gesprochen und konnten uns dabei die Tränen kaum verkneifen. Wir haben uns gegenseitig versichert, dass die ukrainische Armee und das ukrainische Volk stark sind, und dass wir auf unsere Menschen stolz sind und sehr froh, ihnen zu helfen, mit Spenden genauso wie mit humanitärer Hilfe, womit sich Ann beschäftigt.

Ann hat mir auch erzählt, dass ein guter Freund von ihr, ein sehr erfahrener Militärtrainer, ukrainische Soldaten hier in Deutschland ausbildet. Er sei voll des Lobes für seine Schützlinge und deren Motivation und Kompetenzen, die sie mitbrächten. Denn fast alle kämen aus ganz normalen Berufen. Nun sollen sie die Ukraine an der Front verteidigen. All die Kenntnisse, die sie sich im zivilen Leben angeeignet hätten, würden ihnen helfen, Lösungen für Probleme zu finden, die mit rein militärisch geprägter Herangehensweise so nicht möglich wären. Ich wünsche all diesen Menschen alles Glück der Welt, damit sie am Ende des Krieges gesund nach Hause zu ihren Familien zurückkehren können.

Aber es gab nicht nur schwere Kost. Das Essen selber zum Beispiel. Die Speisen waren köstlich - von den traditionellen gefüllten Teigtaschen bis zu ukrainischen Paskas, das ist Osterbrot, ähnlich wie der italienische Panettone, war alles dabei. Ich habe sehr nette Frauen kennengelernt, die die Veranstaltung vorbereitet und dafür gekocht haben. Ihnen galt mein herzliches Dankeschön.

Bei der Veranstaltung habe ich ganz unerwartet eine Bekannte aus Kiew getroffen, die jetzt auch in München wohnt und arbeitet. Das war eine echte Überraschung, die mich daran erinnerte, dass wir Ukrainer jetzt über die ganze Welt verstreut sind.

Ein schöner Abschluss dieses wunderbaren Treffens war, dass wir gegenseitig Osterwünsche ausgetauscht haben. Wie erwartet hat mir jemand den Frieden in der Ukraine gewünscht. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Das nächste Vechornytsi zu Hause in einem friedlichen Kiew zu feiern.

Emiliia Dieniezhna, 34, flüchtete mit ihrer damals vierjährigen Tochter Ewa aus Kiew nach Pullach bei München. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Nicht-Regierungs-Organisation NAKO, deren Ziel es ist, Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Außerdem unterrichtet sie ukrainische Flüchtlingskinder in Deutsch. Für die SZ schreibt sie einmal wöchentlich eine Kolumne über ihren Blick von München aus auf die Ereignisse in ihrer Heimat.