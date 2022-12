Es braucht jemanden, der sich hier in Deutschland um die verwundeten Soldaten kümmert, sie begleitet, wünscht sich der Münchner Arzt Stefan Gress. Er hat viele Soldaten in der Ukraine operiert.

Der Münchner Stefan Gress ist plastischer Chirurg und operiert schwer verwundete Soldaten in der Ukraine. Einige holt er nach Deutschland, damit sie hier besser versorgt werden können.

Von Nicole Graner

Der Anblick dieses Fotos ist schwer zu ertragen. Und noch schwerer zu beschreiben. Dort, wo ein Auge sein sollte, in dem man lesen könnte, was der Mensch auf diesem Bild fühlt, ist einfach ein Loch. Und die Nase? Weg. Ein anderes Bild: Der Unterkiefer des Mannes fehlt. Irgendwo sieht man in dem Gesicht, das mal eines war, ein paar Zähne.