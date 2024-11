„Nimm meinen Schmerz“, heißt das Buch von Katerina Gordeeva, das in dieser Woche den Geschwister-Scholl-Preis erhält. Es erzählt bittere „Geschichten aus dem Krieg“, den Russland seit mehr als zwei Jahren gegen die Ukraine führt. Gleich zweifach hat das Münchner Publikum Gelegenheit, die russische Autorin und Journalistin zu erleben: am Dienstag bei der Preisverleihung in der LMU (nur mit Einladung) oder bei der öffentlichen Lesung einen Tag später in der Buchhandlung Lehmkuhl.