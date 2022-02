Von Philipp Crone und Lea Kramer

Im ersten Moment wirkt alles wie immer. Zwischen den Regalen des Mix-Supermarkts in der Schwanthalerstraße gehen am Donnerstagmittag einige mit Einkaufskörben hin und her, darin osteuropäische und russische Lebensmittel. Wie eben immer an einem Donnerstagmittag. Bis die Kunden anfangen zu reden über das, was da gerade passiert und was es für sie bedeutet. Am ersten Tag eines Krieges in Europa, an einem Tag, der so schön hätte sein können, der so absurd leicht wirkt und entrückt wie das ganze Geschehen im Osten.