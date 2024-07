Russland hatte am Montag in der Ukraine mehrere zivile Ziele angegriffen, darunter ein Kinderkrankenhaus in Kiew, das größte in der Ukraine.

„Kleine Krebspatienten sitzen auf dem Bürgersteig" Ein Kinderkrankenhaus mitten in Kiew wird von einem russischen Flugkörper getroffen. Wie die Menschen versuchen, zu helfen – und was Präsident Selenskij nun fordert. Von Florian Hassel

Lesia Havryva war selbst Ärztin in dem Krankenhaus. Zu Beginn des Krieges floh sie mit ihren zwei Kindern nach Deutschland. Einer der Ärzte, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Klinik befanden, ist ihr ehemaliger Arbeitskollege. In ihren Händen hält sie deshalb ein Bild von ihm. Insgesamt 16 Verletzte soll es bei dem Angriff auf das Krankenhaus gegeben haben, darunter sieben Kinder. Zwei der Verletzten starben. Bis zu 20 000 Kinder werden dem Krankenhaus zufolge jedes Jahr dort behandelt.

Eines davon war Tymofii, der zehnjährige Sohn von Tanya Holovatiuk. Er hat Hämophilie und ist auf eine regelmäßige Behandlung angewiesen. Aufgrund der schwierigen medizinischen Versorgung sind sie nach Deutschland gekommen, jetzt wird ihr Sohn im LMU Klinikum versorgt. „Das Krankenhaus Ochmatdyt hilft ukrainischen Kindern sehr“, betont sie.

Die Rednerinnen und Redner sprechen vor allem auf Russisch zu den etwa hundert Menschen, die zur Kundgebung gekommen sind. Vor ihnen liegen mit roter Farbe befleckte und zerstörte Spielzeuge, ein Teddybär, ein Fußball, ein Flugzeug, daneben Kindersocken und ein Kinderwagen. Die Demonstrierenden singen inbrünstig die ukrainische Nationalhymne, danach herrscht eine Minute Schweigen im Gedenken an die Opfer.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter versprach am Dienstag Unterstützung für die Stadt Kiew und drückte seine Anteilnahme aus. Die städtische München Klinik stehe dafür bereit, erkrankte Kinder aufzunehmen. Außerdem ruft die Stadt zu Spenden auf.