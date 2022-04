Viele ukrainische Mütter mit Kindern suchen in München Schutz. Was kann ihnen helfen, das Erlebte zu bewältigen? Die Initiatoren der Trauma-Sprechstunde haben schon 2015 wichtige Erkenntnisse gesammelt.

Interview von Stephan Handel

Während der Flüchtlingswelle 2015 hat Volker Mall die psychische Gesundheit syrischer Kinder untersucht. Nun will der Ärztliche Direktor des kbo-Kinderzentrums und Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie an der TU mit einem Team um die Diplompsychologin Andrea Hahnefeld ukrainischen Kindern mit einer interdisziplinären Trauma-Sprechstunde helfen.

SZ: Herr Mall, bei Ihrer Studie von 2015/16 sind Sie zum Ergebnis gekommen, dass rund 30 Prozent der Kinder psychologische, psychotherapeutische Behandlung benötigten. Glauben Sie, dass diese Zahl auch für die ukrainischen Kinder realistisch ist?

Volker Mall: Zunächst hat uns diese Zahl damals wenig überrascht, weil diese Kinder und Familien ja einen langen Leidensweg hinter sich hatten. Sie haben lange Phasen erlebt, in denen sie einem Krieg ausgesetzt waren und lange Fluchtwege. Das ergibt in der Summe dann eben ein sehr hohes Risiko, solche Traumafolgestörungen zu entwickeln. Da ist vielleicht die Situation der Kinder aus der Ukraine etwas günstiger - in dem Sinne, dass sie noch nicht so lange diesen Ereignissen ausgesetzt waren. Hier gilt die Sorge eher den Kindern und Familien, die jetzt noch in den Städten eingeschlossen sind - und die ist sicherlich jetzt besonders groß, angesichts der Nahrungsmittelknappheit, der Knappheit an medizinischer Versorgung, der ständigen Lebensgefahr durch Bombenangriffe. Da muss man sich, glaube ich, schwere Sorgen machen, dass da ähnlich hohe Zahlen entstehen werden.

Auf der anderen Seite sind jetzt schon sehr viel mehr Kinder aus der Ukraine gekommen als damals aus Syrien.

Mall: Das ist die besondere Situation im Moment, dass wir vorwiegend Mütter mit Kindern haben, die geflüchtet sind. Die aus einer stabilen sozialen Umgebung herausgerissen wurden und hier auch erstmal in einem sozialen Nichts landen. Ich glaube, es ist unsere moralische Pflicht, alles zu tun, damit dieses Ankommen hier so gut wie nur irgendwie möglich gelingt.

Detailansicht öffnen Weiß, was traumatisierten Kindern helfen kann: Volker Mall, Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie an der TU München und Ärztlicher Direktor des kbo-Kinderzentrums. (Foto: Stephan Handel)

Zu welchen Diagnosen sind Sie bei den syrischen Kindern damals gekommen?

Mall: Wir haben häufig Traumafolgestörungen gesehen, aber natürlich auch somatische Probleme. Das fängt an mit einem völlig unvollständigen Impfstatus und ging weiter mit Zahnproblemen. Wir haben verstärkt chronische Erkrankungen aller Art gesehen, Lunge und Niere etwa, aber auch Erkrankungen anderer Organsysteme.

Wenn wir über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen, wie wirkt sich das bei Kindern aus? Welche Symptome sind zu beobachten?

Mall: Es gibt zum Teil ähnliche Symptome wie im Erwachsenenalter auch. Dann aber gibt es typische Zeichen bei Kindern im Vorschulalter, die Probleme machen bei der Integration. Wenn man sie kennt, dann kann man sie allerdings auch gut behandeln.

Und wenn man sie nicht behandelt: Was ist dann auf lange Sicht zu befürchten?

Mall: Das ist gewiss eine große Barriere für die Integration, für die Inklusion, für Kindergarten, Schule. Diese zu überwinden, das geht. Grundsätzlich sprechen diese Symptome auf Therapie gut an, aber das muss früh und konsequent erfolgen, und dann ist eben der Weg in die Einrichtungen auch viel besser gebahnt.

Frau Hahnefeld, die Kindertrauma-Sprechstunde gibt es seit 2016. Sie soll jetzt auch für ukrainische Geflohene zugänglich gemacht werden. Wie wollen Sie die Familien erreichen?

Andrea Hahnefeld: Die ersten Familien haben uns ja schon erreicht, die kamen über ehrenamtliche Helfer, bei denen das kbo-Kinderzentrum München schon bekannt war. Die haben sich direkt an uns gewandt. Ansonsten arbeiten wir viel mit anderen Fachkräften und Einrichtungen unterschiedlichster Art zusammen, die uns gezielt ansprechen. Im Rahmen eines über das bayerische Innenministerium finanzierten Kooperationsprojektes mit der Psychosomatik des Klinikums rechts der Isar bieten wir bereits seit 2016 eine Sprechstunde für geflüchtete Familien an. Aktuell können wir ganz unbürokratisch auf dieses Angebot des Lehrstuhls zurückgreifen, da die "Interdisziplinäre Kindertraumasprechstunde für Kinder und Familien mit Fluchthintergrund" als EU-gefördertes Projekt über den Lehrstuhl für Sozialpädiatrie einen niedrigschwelligen Zugang für die Familien ermöglicht.

Unter anderem die Stadt München beklagt ja, dass es einen Mangel an Ukrainisch-Dolmetschern gibt. Haben Sie da keine Probleme?

Hahnefeld: Wir arbeiten regelmäßig mit Dolmetschern zusammen, die speziell für das Gesundheitswesen geschult sind. Für die Interdisziplinäre Kindertraumasprechstunde diese Woche haben wir problemlos eine Ukrainisch-Dolmetscherin bekommen.

Detailansicht öffnen "Eine gute Therapie findet nicht nur in der Klinik statt": Diplompsychologin Andrea Hahnefeld. (Foto: Stephan Handel)

Werden die Kinder in dieser Sprechstunde erstmal nur diagnostiziert oder dann auch weiter behandelt?

Hahnefeld: Zunächst machen wir in der Interdisziplinären Kindertraumasprechstunde ein Clearing, also: Was steht an? Warum wird das Kind uns zugewiesen? Warum sucht die Familie Hilfe? Und bei den Kindern, die jetzt da waren, war das einfach sehr klar. Die hatten schon eine Vorbehandlung in der Ukraine und kamen gezielt zu uns mit einem Anliegen. Wenn das jetzt ein Kind ist mit einer Traumafolgestörung, dann steht zunächst eine umfangreiche interdisziplinäre Diagnostik an, wobei wir auch das Umfeld des Kindes mit einbeziehen. Dann können wir eine Behandlung in die Wege leiten, die zunächst auch bei uns in der Sprechstunde stattfinden kann.

Herr Mall hat das ja vorhin schon angedeutet: Ist es wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch hier so, dass die Heilungschancen umso größer sind, je früher man interveniert?

Hahnefeld: Absolut, das zeigt sich auch in den Studien und in der Literatur, dass die soziale Unterstützung im Umfeld tatsächlich bei diesen Kindern mit Fluchthintergrund ein Schutzfaktor ist. Und gerade bei Kindern, die sehr stark in das ganze System eingebunden sind, ist es wichtig, auf mehreren Ebenen anzusetzen. Das tun wir auch, indem wir eng mit Kinderbetreuungseinrichtungen und anderen Fachkräften zusammenarbeiten, damit die Kinder auch außerhalb der Familie betreut, unterstützt und gefördert werden können. Eine gute Therapie findet nicht nur in der Klinik statt, sondern setzt auch bei den Eltern und den Strukturen im Umfeld an.

Herr Mall, Sie sind ja auch Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie an der TU. Werden Sie diese Versorgung auch wissenschaftlich begleiten? Und welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon?

Mall: Das haben wir immer so gemacht, dass wir die Behandlung und Betreuung der Kinder mit Fluchthintergrund auch wissenschaftlich begleiten. So werden wir das auch in diesem Fall machen, um die Informationen, die wir dadurch gewinnen, bestmöglich in die Versorgung einfließen zu lassen. Wir sind da ja Lernende und möchten die Betreuung und Behandlung kontinuierlich verbessern. Im ersten Schritt möchten wir das auf einer Fall-Basis machen, im nächsten Schritt auch in systematischen Studien. Da arbeiten wir auch mit den Kollegen Peter Henningsen, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Technischen Universität, zusammen und mit Sigrid Aberl, Chefärztin an der München Klinik Schwabing. Wir haben im Moment ja auch schon Studien laufen, in denen wir Kinder mit Fluchthintergrund untersuchen. Daran können wir gut anknüpfen für die weitere Evaluation unserer Vorgehensweise.