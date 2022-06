Alyona Lykolit ist mit ihren Kindern aus Kiew geflüchtet. Sie haben in Untergiesing Unterschlupf gefunden. Im Herbst muss Sascha in die Schule. "Aber wie und wo?", fragt seine Mutter.

Alyona Lykholit hat ihren Sohn Orest am zweiten Kriegstag in einem Luftschutzbunker in Kiew auf die Welt gebracht. Mittlerweile leben sie und ihr anderer Sohn Sascha in München. Doch die Zukunft ist ungewiss.