Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in München sinkt. Die Stadt scheint die Lage in den Griff zu bekommen - braucht für die Versorgung aber mehr Personal.

Von Thomas Anlauf

Die Stadt scheint die Flüchtlingssituation der Menschen aus der Ukraine zunehmend in den Griff zu bekommen. Zwar fehlt es überall in den Referaten an Personal, doch Notlagen wie in den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sind derzeit eher unwahrscheinlich. "Wir hoffen, dass wir nicht wieder auf Turnhallen zurückgreifen müssen", um Geflüchtete notdürftig Schlafplätze anzubieten, sagte Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) am Dienstag in einer gemeinsamen Vorbesprechung der Stadtratssitzung mit weiteren Referenten und Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Insgesamt sind seit Februar, als Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, 16 351 Menschen nach München geflohen und haben sich hier registriert.

Mittlerweile seien vier Leichtbauhallen in Betrieb genommen worden, 3000 Bettplätze stehen zur Verfügung. Auch mehrere Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge können offenbar bald belegt werden. Bis dahin werden die Menschen auf Hotels und Pensionen verteilt, es gibt auch nach wie vor viele Münchnerinnen und Münchner, die Geflüchtete aus der Ukraine privat aufnehmen. Allein im Sozialreferat kümmern sich laut Schiwy etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich um die Probleme der Menschen aus der Ukraine, dazu kommen noch knapp 60 weitere Mitarbeiter aus anderen Bereichen innerhalb des Referats. Es sei für ihre Leute "eine hohe Arbeitsbelastung", so Schiwy. Sie hofft deshalb auf eine Zusage für weitere Stellen in der Vollversammlung des Stadtrats an diesem Mittwoch.

Auch andere Referate setzen auf mehr Personal, auch wenn sich die Lage derzeit etwas entspannt. So hätten sich zuletzt etwa 2000 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet waren, wieder abgemeldet, "die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher liegen", sagt Franziska Döbrich vom Kreisverwaltungsreferat (KVR). Viele seien allerdings in Bayern geblieben und nur in andere Städte oder Gemeinden gegangen, so Döbrich. Da sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach einer Neujustierung der Zuständigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung von Ukrainerinnen und Ukrainern weitgehend zurückgezogen habe, gebe es im KVR noch mehr Arbeit. So seien in München 15 000 Aufenthaltstitel erteilt worden, obwohl das Verfahren bislang reichlich kompliziert war. Einladungen würden üblicherweise per E-Mail versandt, doch es gibt Ausnahmen. Vulnerable Personen, also gebrechliche oder kranke Menschen, könnten nun einfach online ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten, ohne extra im KVR an der Ruppertstraße vorstellig zu werden.

Das Impfangebot wird laut Stadt relativ schlecht angenommen

Auch das Gesundheitsreferat hat festgestellt, dass es am Personal mangelt, um die Leistungen erbringen zu können. Immerhin konnten mehr als 5000 Menschen aus der Ukraine in der Bayernkaserne geimpft werden, dort gibt es nun auch andere Impfungen. Doch laut Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) werde das Angebot relativ "schlecht angenommen". Auch für Schwangere und vulnerable Menschen gibt es nun Impfangebote, die einfach zu erreichen sind. Stadtschulrat Florian Kraus berichtet, dass derzeit 4633 minderjährige Kinder und Jugendliche in städtische Kitas und Schulen gehen. Dazu kämen noch 1648 junge Erwachsene aus der Ukraine. In den Grundschulen sollen spätestens im September, wenn das neue Schuljahr beginnt, alle geflüchteten Kinder aus der Ukraine Regelschulen besuchen können, für schulpflichtige Ältere werden an weiterführenden Schulen sogenannte Brückenklassen eingerichtet.

Bürgermeisterin Dietl fühlt sich angesichts der Referentenberichte offenbar so beruhigt, dass sie die Runde fragte, ob sie überhaupt noch im September weitergeführt werden solle. Das soll sie auf jeden Fall, denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter.