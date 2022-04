Von Jerzy Sobotta, München

Als die ersten Raketen in der Ukraine einschlagen, ist Mischa Panchenko gerade im Badeurlaub in Ägypten. Der Münchner Informatiker sitzt in seinem Hotelzimmer und schaut sich entsetzt die Bilder im Internet an. Sofort ruft er seinen Vater an, der in Charkiw lebt. Dem geht es gut. "Es war einfach nur traurig. Ich habe mich betrunken und gewartet, dass die Russen Kiew einnehmen", sagt der 32-Jährige. Und er ruft seinen Arbeitskollegen in München an, Pavel Sagulenko, einen ukrainischen Bioinformatiker.