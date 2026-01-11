Der Wellblechzaun vor dem Tatort ist inzwischen ramponiert, verbogen und löchrig. Mit bunter Farbe steht darauf der Schriftzug: „Häuser enteignen!“ Blickt man durch eine der Zaunlücken, bietet sich ein trostloses Bild: Auf einer überwucherten Brachfläche liegen Müllsäcke, Metallschrott und eine ausrangierte Schubkarre herum – hier in der Oberen Grasstraße 1, wo einst das denkmalgeschützte Uhrmacherhäusl stand, dessen illegaler Abriss im September 2017 in ganz München und darüber hinaus Empörung auslöste.