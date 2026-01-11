Der Wellblechzaun vor dem Tatort ist inzwischen ramponiert, verbogen und löchrig. Mit bunter Farbe steht darauf der Schriftzug: „Häuser enteignen!“ Blickt man durch eine der Zaunlücken, bietet sich ein trostloses Bild: Auf einer überwucherten Brachfläche liegen Müllsäcke, Metallschrott und eine ausrangierte Schubkarre herum – hier in der Oberen Grasstraße 1, wo einst das denkmalgeschützte Uhrmacherhäusl stand, dessen illegaler Abriss im September 2017 in ganz München und darüber hinaus Empörung auslöste.
Illegaler AbrissWann wird das Uhrmacherhäusl endlich wieder aufgebaut?
Lesezeit: 3 Min.
Vor mehr als acht Jahren wurde das frühere Handwerkerhaus illegal abgerissen. Der Eigentümer muss es eigentlich im gleichen Erscheinungsbild neu errichten – doch es geschieht nichts. Wie kann das sein?
Von Patrik Stäbler
Leerstand trotz Wohnungsnot:Münchens Geisterhäuser
Das Wohnproblem ist in München brisant wie in keiner anderen deutschen Stadt – trotzdem stehen hier ganze Häuser leer. Wie kann das sein? Zehn Beispiele und ihre Geschichte.
Lesen Sie mehr zum Thema