Illegaler AbrissWann wird das Uhrmacherhäusl endlich wieder aufgebaut?

Lesezeit: 3 Min.

Der Wellblechzaun steht schon lange da, wo einst das Uhrmacherhäusl war (Archivbild).
Der Wellblechzaun steht schon lange da, wo einst das Uhrmacherhäusl war (Archivbild). (Foto: Robert Haas)

Vor mehr als acht Jahren wurde das frühere Handwerkerhaus illegal abgerissen. Der Eigentümer muss es eigentlich im gleichen Erscheinungsbild neu errichten – doch es geschieht nichts. Wie kann das sein?

Von Patrik Stäbler

Der Wellblechzaun vor dem Tatort ist inzwischen ramponiert, verbogen und löchrig. Mit bunter Farbe steht darauf der Schriftzug: „Häuser enteignen!“ Blickt man durch eine der Zaunlücken, bietet sich ein trostloses Bild: Auf einer überwucherten Brachfläche liegen Müllsäcke, Metallschrott und eine ausrangierte Schubkarre herum – hier in der Oberen Grasstraße 1, wo einst das denkmalgeschützte Uhrmacherhäusl stand, dessen illegaler Abriss im September 2017 in ganz München und darüber hinaus Empörung auslöste.

