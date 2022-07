Prozess in München

Der Schriftzug ·Denkmal und Ensemble gekillt· ist auf einem Schild an einer Häuserlücke zu lesen, in der bis 2017 das denkmalgeschützte Uhrmacherhäusl gestanden hat

Das Urteil im Prozess um den illegalen Abriss des Uhrmacherhäusls in Obergiesing ist gefallen. Das Gericht hat die beiden Angeklagten schuldig gesprochen.

Im Prozess um den illegalen Abriss des Uhrmacherhäusels in Obergiesing sind beide Angeklagten vom Gericht schuldig gesprochen worden. "Ich gehe davon aus, dass es einen Plan gab, das Uhrmacherhäusl abzureißen", sagt der Vorsitzende Richter Martin Schellhase am Amtsgericht. "Ich bin davon überzeugt, dass es eine Kaltentmietung gab", so der Richter weiter. Das Uhrmacherhäusl sei mit aktiver Nachhilfe unbewohnbar gemacht worden.

Andreas S. muss demnach eine Gesamtstrafe von 132 500 Euro zahlen. Der Mitangeklagte Cüneyt C., der den Abrissauftrag ausführte, muss 4 400 Euro Strafe zahlen.

In ihrem Abschlussplädoyer hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, dass der Eigentümer des Uhrmacherhäusl als Auftraggeber des illegalen Abriss eine Geldstrafe von gut 140 000 Euro zahlen muss. Der Chef der Baufirma, die das denkmalgeschützte Haus mit einem Bagger tatsächlich zerstört hatte, sollte demnach gut 5000 Euro Strafe zahlen. "Die Initiative ging von Andreas S. aus, Cüneyt C. hat in Beihilfe gehandelt", sagte die Staatsanwältin.

Die Verteidigung plädierte hingegen auf Freispruch der beiden Angeklagten. Im Fall von Hauseigentümer Andreas S. könne dessen Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. S. sei vorverurteilt worden. "Ohne Tatnachweis fand eine öffentliche Hetze statt", sagte einer seiner Rechtsanwälte. Baufirmenchef C. hingegen habe in einer psychischen Notsituation im Affekt gehandelt und als Kurzschlussreaktion schließlich das komplette Haus dem Erdboden gleich gemacht. Der Staatsanwaltschaft warfen die Verteidiger vor, das "Rad einer großen Verschwörungstheorie" zu drehen.

Im Mai hatte der Prozess gegen den Käufer des Hauses begonnen, der einen Bauunternehmer damit beauftragt haben soll, das Haus 2017 mit einem Bagger absichtlich zu zerstören, damit es danach abgerissen werden kann. "Hierbei sollte für Dritte der Eindruck entstehen, dass das bauliche Vorgehen (...) ein Versehen war", sagte die Staatsanwältin.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Hauseigentümer Andreas S. vor, drei Mieter des Uhrmacherhäusl kalt entmietet und schließlich dem mitangeklagten Bauunternehmer Cüneyt C. den Auftrag erteilt zu haben, das unter Denkmalschutz stehende Anwesen in der Oberen Grasstraße im Spätsommer 2017 abzureißen.

Der Angeklagte bestritt diese Absicht zu Beginn des Verfahrens über seine Anwälte: "Es hat keinen Auftrag zum Abriss gegeben." Der Mann werde "zum Sündenbock" für die Gentrifizierung in München gemacht, sagte sein Verteidiger. "Er ist eben kein Immobilienhai, sondern erwarb das Uhrmacherhäusl, um nach Sanierung selbst einzuziehen."

Er habe den als mutmaßlichen Komplizen angeklagten Unternehmer nicht mit dem Abriss beauftragt. Der Mann allein sei für "das tragische Unglück" verantwortlich. Grund sei eine psychische Ausnahmesituation, "ein Aussetzer".

Seit Jahren beschäftigt das Uhrmacherhäusl im Stadtteil Giesing Einwohner, Denkmalschützer und die Justiz. Im Sommer vergangenen Jahres urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH), dass das kleine Häuschen in seinen historischen Gebäudemaßen wieder aufgebaut werden muss.