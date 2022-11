Von Lillian Ikulumet, Kumi

5713 Kilometer südöstlich von meiner Wohnung in München entfernt steige ich aus einem Flugzeug. Ich bin nun wieder in Uganda, meine Tochter Taliah geht neben mir an meiner Hand. Sie war noch nie hier, weder in Entebbe noch auf sonst einem Fleck dieses Landes. Und ich war auch seit Längerem nicht mehr hier. Sekunden, nachdem unsere Füße den Boden berührten, ertönt ein Stöhnen. Taliah hat die Hitze auch schon bemerkt. Gluthitze mitten im Oktober. Auch ich bin sie nicht mehr gewohnt.