"Dichtung ist das, was der Übersetzer zu bewahren hat, und ganz hoffnungslos ist seine Sache nicht" - diesen Satz von Werner von Koppenfels zitiert die Begründung der Jury, die ihm jüngst den Übersetzungspreis der Stadt München 2024 zugesprochen hat. Der Preis ist mit 10000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre vergeben (diesmal am 15. Juli im Literaturhaus, geschlossene Veranstaltung). Ausgezeichnet werden damit herausragende übersetzerische Leistungen, also ein Gesamtschaffen, sowie besondere Verdienste um die Vermittlung fremdsprachiger Literatur in Deutschland.