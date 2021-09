Von Antje Weber, München

Sie stehen selten im Rampenlicht, dabei ist ihre Arbeit für die Vermittlung von Sprachen und Kulturen unersetzlich: die Übersetzer. In dieser Woche jedoch werden sie in München gleich mehrfach gewürdigt: An diesem Dienstag, 28. September, 19 Uhr, erhält Maximilian Murmann das mit 7000 Euro dotierte Bayerische Übersetzerstipendium 2021 für seine Übersetzungen aus dem Finnischen; die Verleihung im Literaturhaus ist öffentlich. Nicht-öffentlich ist dort dagegen am 1. Oktober die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Übersetzungspreises der Stadt München 2021 an Agnes Relle, Übersetzerin aus dem Ungarischen; an diesem Abend wird auch der Literaturpreis 2020 an die Schriftstellerin Christine Wunnicke nachgefeiert. Zufall ist es übrigens nicht, dass in dieser Woche die Übersetzer stärker sichtbar sind als sonst: Am 30. September steht der "Hieronymustag" an, der internationale Übersetzertag. Anlass für einen weiteren Abend im Literaturhaus (20 Uhr): Die Münchner Übersetzerinnen und Übersetzer Andrea O'Brien, Susanne Hornfeck, Birgit Leib, Michael Meßner und Jan Schönherr stellen von ihnen übersetzte Literatur aus Kanada vor.

