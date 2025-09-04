Nach einem Raubüberfall auf einen 17-Jährigen sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren, wie der Geschädigte angab, als er am Dienstag in Begleitung seiner Mutter Anzeige erstattete.

Überfallen worden war der Teenager schon am Tag zuvor. Die Tat hat sich nach seiner Aussage am Montagmittag gegen 13 Uhr in seiner Wohnung nahe dem Nordfriedhof in Schwabing ereignet. Zunächst habe es an der Tür geklingelt, und als er diese geöffnet habe, seien drei mit Skimasken vermummte Männer eingedrungen und hätten unter Gewaltanwendung Geld gefordert. Als der Jugendliche mit einem spitzen Gegenstand an der Hand verletzt worden sei, habe er ein Bargeldversteck verraten, teilte die Polizei mit. Außer einem hohen vierstelligen Betrag nahmen die Täter danach auch eine Jacke des 17-Jährigen mit.

Dem aus der Ukraine stammenden Jugendlichen war neben den dunklen Gartenhandschuhen aller drei Täter noch aufgefallen, dass sie auch alle Russisch und/oder Ukrainisch gesprochen hätten. Einer habe eine schwarze Sportjacke mit Kapuze und weiße Turnschuhe einer amerikanischen Marke getragen, ein anderer eine hellblaue Sportjacke. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.