Ein jugendliches Räubertrio hat am Dienstag in Milbertshofen die Wehrlosigkeit und Hilfsbereitschaft eines Rollstuhlfahrers ausgenutzt und den 36-Jährigen überfallen und ausgeplündert. Der Überfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in einem Innenhof im Bereich Zieten-, Knorr- und Keferloher Straße, berichtet die Polizei. Der Haupttäter konnte gefasst werden, er ist erst 14 Jahre alt.