Ein 30-jähriger Münchner ist am Montagmorgen gegen vier Uhr im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs beraubt worden. Der Mann hob gerade an einem Geldautomaten 200 Euro ab, als ihn plötzlich ein bislang unbekannter Täter zur Seite stieß, sich das Geld aus dem Automaten schnappte und in Begleitung eines anderen Mannes die Flucht ergriff. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung auf, konnte den Dieb aber nicht mehr einholen. Ein 34-jähriger Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und verfolgte den Täter ebenfalls. Dessen mutmaßlicher Komplize allerdings drehte sich unvermittelt um, streckte den Verfolger mit mehreren Schlägen nieder und trat noch mit dem Fuß nach dem Kopf des am Boden Liegenden, der Blutergüsse im Gesicht und eine Beule am Hinterkopf davontrug. Die inzwischen verständigte Bundespolizei stoppte den Schläger, einen 18-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, und nahm ihn fest. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Geldräuber allerdings konnte unerkannt samt seiner Beute entkommen.