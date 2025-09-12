Die Polizei hat einen 28 Jahre alten Münchner in eine psychiatrische Klinik einliefern lassen, nachdem dieser zuvor seinen Hund auf einen Mann hetzen wollte und bei seiner Festnahme drei Beamte leicht verletzt hatte. Der 28-Jährige ist bereits wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten bekannt.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr attackierte er vor einer Kirche in der Auenstraße einen 58-Jährigen. Der 28-Jährige forderte Geld und trat dabei nach seinem Opfer. Zudem animierte er seinen Dobermann, auf den 58-Jährigen loszugehen, was der Hund jedoch nicht tat. Passanten verständigten die Polizei. Als eine Streifenbesatzung den Flüchtenden festnehmen wollte, wehrte er sich heftig; auf der Polizeistation biss er noch nach einem Beamten.

Der 28-Jährige wurde wegen versuchten Raubs, Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt und wegen seiner psychischen Auffälligkeiten ins Krankenhaus gebracht. Der Dobermann kam in die Obhut eines Bekannten.