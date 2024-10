Im Alten Botanischen Garten ist am Mittwochnachmittag eine trans Person mit weiblichem Erscheinungsbild überfallen und leicht verletzt worden. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die Polizei geht aktuell nicht von einem transfeindlichen Motiv aus, sie behandelt den Fall als Raubdelikt.

Die aus Schwaben kommende 27-Jährige war gegen 14 Uhr zu Fuß in der als Kriminalitätsschwerpunkt bekannten Parkanlage unterwegs gewesen, als sie von zwei bislang unbekannten Tätern angegangen und in eine Pfütze geschubst wurde. Dabei entrissen sie ihrem Opfer die Handtasche und flüchteten mit einer Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die 27-Jährige zeigte den Überfall erst am nächsten Tag bei der Polizei an; ein Bekannter hatte sie am Donnerstag im Alten Botanischen Garten angetroffen und wohl zur Anzeige veranlasst.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die auch Angaben machen können, wo sich das mit einer auffälligen grau-weiß gestreiften und knielangen Strickjacke bekleidete Opfer nach der Tat aufgehalten hat. Die Täter werden als Ende zwanzig, knapp 1,80 Meter groß und schlank beschrieben; einer sei über dem linken Auge tätowiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.