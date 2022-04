Überfälle in Riem und Am Hart

Maskierte Männer haben am Montag zwei Geschäfte in München überfallen. Die Polizei setzte mehr als 20 Streifenwagen und einen Hubschrauber zur Fahndung ein - bislang ohne Erfolg.

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben am Montag gegen 16 Uhr ein Kopier- und Callcenter-Geschäft im Stadtteil Am Hart überfallen. Einer der beiden habe die allein anwesende 52-jährige Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Geld gefordert, berichtet die Polizei. Die Täter hätten dann selbst zugegriffen und zwei Geldbeutel mit mehreren Tausend Euro gestohlen.

Nach einem kurzen Gerangel sei es der Verkäuferin gelungen, in den Eingangsbereich des Ladens zu laufen und um Hilfe zu rufen. Daraufhin seien die Täter in einen Hinterhof und weiter in Richtung Rathenaustraße geflohen. Zeugen riefen die Polizei, die mehr als 20 Streifenwagen und einen Hubschrauber zur Fahndung einsetzte - doch ohne Erfolg. Die Verkäuferin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Einen weiteren Raubüberfall auf einen Pizza-Lieferservice in Riem haben Zeugen vereitelt. Ebenfalls am Montag gegen 19.30 Uhr wollten zwei Maskierte in das Schnellrestaurant an der Riemer Straße eindringen, einer von ihnen mit gezogener Waffe. Kunden versperrten jedoch geistesgegenwärtig die Tür von innen, sodass die Täter schließlich ohne Beute flüchteten.