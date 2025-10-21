Vier Anhänger von Borussia Dortmund und ein Fußball -Fan des TSV 1860 sind am Wochenende in München überfallen worden.

Die vier Dortmund-Anhänger gingen nach dem Spiel am Samstag in Richtung des Park-and-Ride-Parkplatzes in Hochbrück. Dort wurden sie von einer etwa 15- bis 20-köpfigen Gruppe umringt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Fans des FC Bayern München handelte – sie waren mit roten Schals und Masken vermummt. Einer der Dortmunder erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, Fanschals und -pullover wurden geraubt.

Der Löwen-Fan war am Sonntag auf dem Weg zum Spiel seiner Mannschaft gegen den MSV Duisburg. Im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz gingen vier bis fünf unbekannte Täter auf ihn los, schlugen ihn zu Boden, traten gegen Oberkörper und Kopf des Mannes. Außerdem raubten sie seinen Fanschal. Passanten verständigten die Polizei, als die eintraf, waren sowohl Täter als auch Opfer verschwunden.

Für beide Vorfälle sucht die Polizei nun Zeugen.